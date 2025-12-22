شهدت جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى، اليوم الاثنين، مطالبة المتهمة بالسماح بتصوير وإذاعة مرافعة دفاعها، أسوة بمرافعة النيابة العامة التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: "عايزة مرافعة المحامي بتاعي تتصور وتتذاع، زي مرافعة النيابة اللي اتذاعت على السوشيال ميديا".

ومن جانبه، طالب محمد حمودة، دفاع المتهمة، بتمكينه من تصوير المرافعة، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طرفي الدعوى.

ورد رئيس الدائرة بأن السماح بالتصوير أو منعه من صميم سلطة المحكمة، موضحًا أن قرار منع التصوير بعد مرافعة النيابة العامة جاء حفاظًا على حقوق المتهمين، ومنع التأثر بالرأي العام أو إصدار أحكام شعبية قبل صدور حكم المحكمة.

وأكد رئيس المحكمة أن الجلسة علنية وبحضور الصحفيين، دون السماح بالتصوير.