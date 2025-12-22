ضبط مطبعة تروج ملازم وكتباً جامعية بدون ترخيص بعين شمس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، جهودها المكثفة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث نجحت في ضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة، تخصصت في نسخ الكتب الجامعية بالمخالفة للقانون.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، أكدت قيام مالك مكتبة ومطبعة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بطباعة كتب وملازم دراسية خاصة بإحدى الجامعات دون الحصول على تصاريح.

اعتراف المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على عدد كبير من النسخ المقلدة للكتب والملازم التعليمية. وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

