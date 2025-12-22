إعلان

ضبط مطبعة تروج ملازم وكتباً جامعية بدون ترخيص بعين شمس

كتب : علاء عمران

01:40 م 22/12/2025

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، جهودها المكثفة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث نجحت في ضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة، تخصصت في نسخ الكتب الجامعية بالمخالفة للقانون.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، أكدت قيام مالك مكتبة ومطبعة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بطباعة كتب وملازم دراسية خاصة بإحدى الجامعات دون الحصول على تصاريح.

اعتراف المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على عدد كبير من النسخ المقلدة للكتب والملازم التعليمية. وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا

وقعت على القهوة ودهست 3 سيارات.. تفاصيل سقوط سيارة نقل من أعلى الطريق الدائري

"متعود أبوسها قدام الأولاد".. ماذا قال المتهم بهتك عرض طليقته أمام ابنته بالتجمع؟

حكم رادع ضد سائق التوكتوك المتهم بالتحرش بسائحة في مقابر الإمام الشافعي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عين شمس مطبعة مباحث المصنفات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة