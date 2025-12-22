إعلان

غيّر لون سيارته لتضليل الأمن.. ضبط سائق نقل "بدون رخصة" بالقليوبية

كتب : علاء عمران

01:36 م 22/12/2025

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق قيام قائد سيارة "نقل" بالسير برعونة معرضاً حياة المواطنين للخطر على أحد طرق محافظة القليوبية.
وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، إنه بالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها (سائق)، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، بينما السيارة سارية التراخيص.


حيلة فاشلة


وبمواجهة المتهم، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة ملاكي حول أولوية المرور، وقام الأخير بتصويره. واعترف السائق بأنه لجأ لحيلة لإخفاء جريمته، حيث قام بتغيير لون "صندوق السيارة" لتغيير هيئتها خشية ضبطه بعد انتشار الفيديو.
وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


