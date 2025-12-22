كتب- محمود الشوربجي:

استمعت هيئة المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، إلى دفوع ومرافعات مقدمي الطعون الانتخابية على نتائج الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقامت المحكمة بفحص المستندات والأوراق المقدمة، تمهيدًا للفصل في مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التي جرت داخل الدوائر محل الطعن.

وتستعد المحكمة للفصل في 48 طعنًا تم تقديمها على نتائج الـ30 دائرة الملغاة قضائيًا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُعلنت نتائجها رسميًا يوم الخميس 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الـ30 للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تُجرى داخل البلاد يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم 10 يناير.

