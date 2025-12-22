وجهت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حملات مكبرة لاحقت تجار العملة والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع "الأموال العامة"، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، قدرت قيمتها المالية بما يزيد عن 7 ملايين جنيه، وذلك للحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد.

ضبط 34 طن دقيق

وبالتوازي، واصلت شرطة التموين تصديها لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، حيث نجحت الحملات في ضبط قضايا متنوعة بمخابز سياحية ومدعمة، أسفرت عن التحفظ على 34 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل بيعها في السوق السوداء. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المتهمين، للعرض على النيابة العامة.

