أصدرت أسرة الفنانة الراحلة هند رستم بيانًا تحذيريًا من التعدي الصارخ على الحق الأدبي والقانوني الحصري لأسرة الفنانة في حماية إرثها وسيرتها الذاتية.

وقال مكتب المتحدون للمحاماة والاستشارات القانونية، إنه بخصوص حقوق الملكية الفكرية للفنانة الراحلة هند رستم، وانطلاقاً من الحق الأدبي والقانوني الحصري لأسرة الفنانة، إنه تم إصدار بيانًا للتحذير من التعدي الذي قام به كل من مالك حساب يدعى "محمد ر." على منصة التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وكذلك مالك حساب يدعى "محروس ا." على منصة التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وتابع بيان مكتب المتحدون للمحاماة والاستشارات القانونية؛ أن الشخصان قاما بالإعلان والترويج لمسلسل درامي بعنوان "هنومه" يزعمان فيه تناول قصة حياته الفنانة الراحلة، وذلك دون الحصول على أي إذن كتابي أو تفويض من الورثة، ضاربين عرض الحائط برفضنا القاطع السابق لهذا المشروع، وبالشكاوى الرسمية المقدمة ضد المذكورين بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ و ٢٠٢٤/١١/٥.

أضاف البيان أن الأسرة تؤكد أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ۲۰۰۲ ، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ ، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم ١٧٩ لسنة ۲۰۱۸.

وحذرت أسرة الفنانة، المذكورين من الاستمرار في نشر أو ترويج أي مادة تتعلق بسيرة الفنانة الراحلة، كما حذرت كافة شركات الإنتاج، القنوات الفضائية، المنصات الرقمية، وجهات التمويل ، بالإضافة إلى الكتاب والمخرجين والممثلين من المشاركة في هذا العمل غير المشروع بأي صورة كانت.

وشددت الأسرة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية (الجنائية والمدنية) ضد أي كيان أو فرد يشارك في هذا التعدي على حقوق الورثة أو يحاول استغلال اسم وتاريخ الفنانة هند رستم دون وجه حق.

