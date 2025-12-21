تقدم "نادر. ع"، 30 عامًا، بدعوى زنا ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعدما أكد تلقيه مقاطع فيديو تظهر زوجته برفقة شاب عربي في أوضاع خاصة، مشيرًا إلى أن تلك المقاطع كانت السبب المباشر في انهيار حياته الزوجية، قائلًا: "كنا في أول الجواز".

وقال نادر في دعواه إن زواجه لم يمض عليه سوى بضعة أشهر، بعد أن تعرف على زوجته عن طريق معارف مشتركين، وتمت الخطبة بشكل سريع بناءً على وعود منها بالاستقرار وبداية حياة جديدة. إلا أنه فوجئ بعد الزواج بتغيرات واضحة في سلوكها، أبرزها كثرة استخدام الهاتف المحمول، والانشغال الدائم بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي مكالمات ورسائل في أوقات متأخرة.

وأضاف الزوج أنه حاول أكثر من مرة احتواء الموقف وتجاهل شكوكه، إلا أن الصدمة وقعت عندما تلقى عبر أحد التطبيقات رسائل من رقم مجهول مرفقًا بها مقاطع فيديو لزوجته مع شاب يحمل جنسية عربية، مؤكدًا أن المقاطع تُظهر علاقة غير شرعية. وأوضح أنه في البداية ظن أن الأمر مجرد محاولة لتشويه سمعة زوجته، لكنه بعد التدقيق تعرف عليها بوضوح داخل المقاطع.

وأشار نادر إلى أنه واجه زوجته بما شاهده، فكانت المفاجأة باعترافها بمعرفتها بالشاب قبل الزواج، قائلة له: "ده كان قبل جوازنا"، مبررة موقفها بأن العلاقة انتهت قبل ارتباطهما رسميًا، وهو ما رفضه الزوج جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن تواريخ المقاطع ورسائل المراسلات تشير إلى استمرار العلاقة بعد الزواج.

وأكد الزوج في دعواه أنه لم يعد قادرًا على الاستمرار في العلاقة الزوجية، خاصة بعد شعوره بالإهانة والخذلان، وتعرضه لأزمة نفسية حادة، فضلًا عن تضرر سمعته بين أهله ومعارفه عقب تداول الأمر، كما أشار إلى أن زوجته تركت منزل الزوجية عقب المواجهة، ورفضت جميع محاولات الصلح.

وطالب نادر، في ختام دعواه، بإثبات واقعة الزنا قانونًا، واتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون للحفاظ على حقوقه، مؤكدًا أنه تقدم بالمقاطع التي بحوزته ضمن مستندات الدعوى، مع طلب فحصها فنيًا للتأكد من صحتها وتاريخها.

وحملت الدعوى رقم 308 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

