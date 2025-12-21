لم تمر ثوانٍ على تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تحول مشهد المشاجرة العنيفة وتحطيم إحدى السيارات إلى حالة من الجدل والتساؤلات، وسط مطالب بكشف حقيقة الواقعة ومحاسبة المتورطين، قبل أن تتحرك الأجهزة الأمنية بالجيزة لفك لغز الفيديو المتداول.

المقطع، الذي أظهر اشتباكًا بين عدد من الأشخاص وتهشم سيارة بشكل عنيف، أثار حالة من القلق بين المتابعين، خاصة مع غياب أي معلومات واضحة عن مكان أو سبب الواقعة.

وبالفحص الأولي تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الحادث، ما دفع أجهزة الأمن إلى تكثيف التحريات لكشف ملابسات ما جرى.

أسفرت التحريات عن أن الواقعة حدثت بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، ونشبت مشاجرة بين طرفين، الأول مكون من شخصين، والطرف الثاني أحد الأشخاص، مالك السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

التحقيقات كشفت أن المشاجرة جاءت على خلفية خلافات مالية سابقة بين الطرفين، تطورت من مشادات كلامية إلى اشتباك فعلي، قام خلاله الطرف الأول بإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة بالطرف الثاني، مستخدمين عصا خشبية، ما أدى إلى تهشم أجزاء منها، في مشهد وثقته عدسات الهواتف وانتشر سريعًا عبر منصات التواصل.

بتحديد هوية أطراف الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، والعصا الخشبية المستخدمة في التعدي.

وبمواجهتهم، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وأقر كل طرف بنشوب الخلافات المالية التي كانت السبب الرئيسي في تطور الأمر إلى عنف وتخريب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

