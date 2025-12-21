وزير الداخلية يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي أثناء زيارته الرسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية المصرية والحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج ، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التى تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنوياً للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية ، فضلاً عن تطلعه للتعرف على المعوقات التى قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج و أية مُقترحات لتذليلها.

وأعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السعودى والوفد المُرافق للقاهرة فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديره للجهود التى تضطلع بها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، مؤكدا حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المُستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة بما يُيسر على قاصدى بيت الله الحرام من الحجاج المصريين أداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول.

