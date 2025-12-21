إعلان

خلافات أسرية تتحول لفيديو مزيف على السوشيال.. والأمن يوضح

كتب : علاء عمران

03:26 م 21/12/2025

المتهمين

كتب - علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء تعرض شخص لمحاولة سرقة هاتفه وسيارته وإلقاء الحجارة عليه بالقاهرة.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الفحص والتحريات لم تسجل أي بلاغات رسمية بالواقعة، وتم تحديد الشاكي، وهو حداد مقيم بمحافظة القليوبية.

وبسؤاله، أقر بوجود خلافات أسرية بينه وبين طليقته، أدت إلى تحرير عدة محاضر ضده. وأوضح أن المشادة التي ظهرت في الفيديو وقعت أثناء سيره بالسيارة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب مع نجل شقيقة طليقته وآخر، دون أي اعتداء أو محاولة سرقة.

واعترف الشاكي بتصوير الفيديو ونشره للضغط على طليقته للتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وبمواجهتهما أيدا ما أسفرت عنه التحريات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



