الأمن الاقتصادي يضبط 1428 قضية نقل و3850 سرقة كهرباء في يوم

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، من خلال الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة الجرائم التي تمس المرافق الحيوية والمال العام.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1428 قضية متنوعة بواسطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.

كما نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 3850 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 468 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن المديونيات المستحقة لمصلحة الضرائب.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي الحاسم لكافة صور الجريمة.