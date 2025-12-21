إعلان

الأمن الاقتصادي يضبط 1428 قضية نقل و3850 سرقة كهرباء في يوم

كتب : علاء عمران

12:18 م 21/12/2025

الأمن الاقتصادي - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، من خلال الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة الجرائم التي تمس المرافق الحيوية والمال العام.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1428 قضية متنوعة بواسطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تتعلق بالمخالفات والظواهر السلبية داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.

كما نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 3850 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 468 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن المديونيات المستحقة لمصلحة الضرائب.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية والتصدي الحاسم لكافة صور الجريمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحملات الأمنية سرقة كهرباء مترو الأنفاق محطات السكك الحديدية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية