عاد لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد وطليقته إلى واجهة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية، أمس الجمعة، القبض عليهما على خلفية مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد الفنادق بمنطقة التجمع.

مشاجرة داخل الفندق

وتعود تفاصيل الواقعة إلى علم طليقة اللاعب بتواجده داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، فتوجهت إليه لمطالبته بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بابنتيه، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة استدعت تدخل شرطة السياحة.

وتبادل الطرفان الاتهامات أمام الأجهزة الأمنية، حيث اتهمت طليقة اللاعب إبراهيم سعيد بعدم تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضده، فيما اتهمها هو بالتعدي عليه والسب والقذف.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قرارات النيابة

واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، لأقوال الطرفين، وقررت صرف طليقة إبراهيم سعيد من سرايا النيابة مع أخذ التعهد اللازم بحضورها لاستكمال التحقيقات.

فيما قررت النيابة حجز لاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد لحين فحص موقفه القانوني، في ضوء صدور حكم سابق بحبسه شهرًا لامتناعه عن سداد نفقة المصروفات الدراسية لابنتيه.

يُذكر أن دفاع اللاعب كان قد تقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده، وحددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة 6 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف.

محامي اللاعب يكشف تفاصيل الأزمة

وفي تصريحات خاصة، قال محمد رشوان، محامي إبراهيم سعيد، إنه طالب موكله منذ إخلاء سبيله بسرعة سداد نفقة المصروفات الدراسية الخاصة بابنتيه، مشيرًا إلى أن اللاعب عرض تقسيط المبلغ المستحق، والذي يقدر بنحو 150 ألف جنيه، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض أكثر من مرة من طليقته.

وأضاف رشوان أن موكله كان على وشك العودة للعمل الإعلامي من خلال إعادة صياغة عقده مع قناة النهار، إلا أنه فوجئ بفسخ التعاقد.

وأكد أن سداد المصروفات الدراسية حق أصيل للبنات، لكن يجب على الطرفين التسامح في جزء من المبلغ ومراعاة الظروف المالية، خاصة أن المصروفات تخص جامعة خاصة مرتفعة التكاليف.

