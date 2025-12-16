ضبط 3802 مخالفة و50 قضية خلال 24 ساعة في المنافذ الجمركية

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع أمن المنافذ، جهودها لإحكام السيطرة على جميع المنافذ، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

وأسفرت الحملات التي نُفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 3802 مخالفة مرورية متنوعة، و50 قضية في مجال الأمن العام، إلى جانب تنفيذ 298 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضية واحدة تتعلق بالهجرة غير الشرعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، مع استمرار الحملات الأمنية على منافذ الجمهورية كافة لضمان الأمن والنظام.