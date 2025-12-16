إعلان

ضبط 3802 مخالفة و50 قضية خلال 24 ساعة في المنافذ الجمركية

كتب : علاء عمران

11:36 ص 16/12/2025

أمن المنافذ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب - علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع أمن المنافذ، جهودها لإحكام السيطرة على جميع المنافذ، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.
وأسفرت الحملات التي نُفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 3802 مخالفة مرورية متنوعة، و50 قضية في مجال الأمن العام، إلى جانب تنفيذ 298 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضية واحدة تتعلق بالهجرة غير الشرعية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، مع استمرار الحملات الأمنية على منافذ الجمهورية كافة لضمان الأمن والنظام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ مخالفات الإجراءات الجمركية مواجهة جرائم التهريب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعائد يصل لـ23%.. نصيحة مهمة من رئيس البنك الأهلي للعملاء بأفضل أنواع الشهادات
"الفرق يدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل بالقانون
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026