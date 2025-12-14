إعلان

جثه شخص نتيجة سقوطه من الـ11 بمدينة نصر

كتب : محمد شعبان

05:47 م 14/12/2025

سقوط من علو - تعبيرية

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع شاهق داخل أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص من الدور الحادي عشر بعقار كائن في 90 شارع أحمد الزمر من شارع حسن المأمون، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

الشرطة بموقع الحادث

وبالفحص تبين وجود جثة في موقع الحادث، وجارٍ انتظار المعاينة اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

سقوط من علو مدينة نصر القاهرة النيابة

