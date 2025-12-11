قررت جهات التحقيق، تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة شخص سقط من الطابق السادس بمنطقة التجمع.

كما استدعت شهود العيان وأهلية المتوفى لسماع أقوالهم، واستعجال التحريات الأمنية لكشف ملابسات الحادث.

ولقى شخص مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقة تقع بالطابق السادس، في عقار أمام بوابة الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع.

تم إخطار الأجهزة الأمنية فور وقوع الحادث، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

