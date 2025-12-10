كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّنا تجمع عدد من المواطنين أمام قسم شرطة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وتبين أن الواقعة بدأت بعد ضبط أحد الأشخاص بتاريخ 10 الجاري أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بإحدى الدوائر الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين. وعلى أثر ذلك تجمّع عدد من أنصار المرشح أمام القسم في محاولة لمنع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المذكور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط الشخصين المحرّضين على عملية التجمع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضهما على النيابة العامة للتحقيق.

