السيطرة على تجمهر أنصار مرشح بالوادي الجديد بعد ضبط موزع مبالغ انتخابية

كتب : علاء عمران

08:54 م 10/12/2025

السيطرة على تجمهر أنصار مرشح بالوادي الجديد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّنا تجمع عدد من المواطنين أمام قسم شرطة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وتبين أن الواقعة بدأت بعد ضبط أحد الأشخاص بتاريخ 10 الجاري أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بإحدى الدوائر الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين. وعلى أثر ذلك تجمّع عدد من أنصار المرشح أمام القسم في محاولة لمنع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المذكور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط الشخصين المحرّضين على عملية التجمع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرضهما على النيابة العامة للتحقيق.

تجمهر أنصار مرشح بالوادي الجديد محافظة الوادي الجديد الأجهزة الأمنية ضبط شخص يوزيع مبالغ على الناخبين انتخابات مجلس النواب 2025

