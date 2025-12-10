إنقاذ 3 أشخاص من الموت داخل حريق شقة بالأسمرات
كتب : محمد شعبان
حريق شقة سكنية
سجل حريق شقة سكنية بالمقطم 3 حالات اختناق نقلوا إلى المستشفى للعلاج.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بحي الأسمرات.
دفع مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم وتبين بالفحص اندلاع حريق بشقة بالطابق الخامس لعقار مكون من 6 أدوار بجوار مدرسة تحيا محصر.
نتج عن الحريق 3 حالات اختناق نقلوا إلى مستشفى جراحات مدينة نصر فيما أخمد رجال الدفاع المدني مصدر النيران ونفذوا عملية التبريد لمنع تجددها.