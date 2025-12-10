إعلان

إنقاذ 3 أشخاص من الموت داخل حريق شقة بالأسمرات

كتب : محمد شعبان

08:53 م 10/12/2025

حريق شقة سكنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجل حريق شقة سكنية بالمقطم 3 حالات اختناق نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بحي الأسمرات.

دفع مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم وتبين بالفحص اندلاع حريق بشقة بالطابق الخامس لعقار مكون من 6 أدوار بجوار مدرسة تحيا محصر.

نتج عن الحريق 3 حالات اختناق نقلوا إلى مستشفى جراحات مدينة نصر فيما أخمد رجال الدفاع المدني مصدر النيران ونفذوا عملية التبريد لمنع تجددها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق شقة المقطم حي الأسمرات القاهرة اختناق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى