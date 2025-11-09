إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

كتب_ صابر المحلاوي:

أخلت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، سبيل 3 سائحين إسبان بكفالة مالية 5 آلاف جنيه لكل منهم؛ وذلك عقب إلقاء القبض عليهم أثناء تجردهم من ملابسهم لالتقاط صور بجوار الهرم الأكبر بالمنطقة الأثرية.

واستعانت جهات التحقيق بمترجم لاستجواب المتهمين وتم إخطار سفارتهم بالقاهرة لإرسال مندوب لحضور التحقيقات.

وقال المتهمون خلال التحقيقات إنهم تصرفوا بشكل تلقائي للاحتفاظ بذكريات كوميدية ومتميزة في الأهرامات مؤكدين على عدم علمهم بأن أفعالهم التي ارتكبوها أو التصوير عراة جريمة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، كواليس إلقاء القبض على 3 سائحين تجردوا من ملابسهم لالتقاط الصور بجوار الهرم الأكبر بالجيزة.

وأشارت التحريات إلى أن شرطة السياحة والآثار المعينة خدمة لتأمين المنطقة الأثرية أثناء القيام بدورية في المنطقة لملاحظة الحالة الأمنية شاهدت 3 شباب متجردين من ملابسهم يلتقطون صورا بجوار هرم خوفو، فتم التحفظ عليهم واقتيادهم إلى نقطة الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

واستجوبت شرطة السياحة والآثار السائحين الثلاثة وتبين أنهم يحملون الجنسية الأسبانية وأنهم قاموا بالتجرد من ملابسهم لالتقاط صور بجانب هرم خوفو كنوع من المزاح والذكرى بجوار الهرم الأكبر وأنهم لا يعلمون أن تلك الأفعال مجرمة قانونا في مصر حيث أنها متاحة في بلادهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة السائحين الثلاثة إلى النيابة المختصة للتحقيق.