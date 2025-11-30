إعلان

بعد تداول فيديو.. الأمن يكشف كواليس اختلاق واقعة اختطاف وسرقة بمطروح

كتب : علاء عمران

03:34 م 30/11/2025

بعد تداول فيديو.. الأمن يكشف كواليس اختلاق واقعة اختطاف وسرقة بمطروح
كشف ملابسات فيديو مزيف عن اختطاف وسرقة في مطروح
كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام آخرين باختطاف أحد أقاربه والتعدي عليه وسرقة أمواله بالإكراه في مطروح.
وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عامل مقيم بمحافظة مطروح.
وعند استدعائه حضر برفقته المجني عليه، وهو عامل توزيع بشركة مواد غذائية. وبسؤالهما، اعترف الأخير بأنه اختلق الواقعة نتيجة خلاف مالي مع مالك الشركة، حيث استولى على مبلغ مالي من قيمة معاملات البيع، وأغلق هاتفه المحمول وهرب لإيهام مالك الشركة بتعرضه للسرقة، قبل أن يتصل بالشخص الآخر الذي نشر الفيديو دون التحقق من صحة الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مطروح اختطاف مواقع التواصل الاجتماعي شركة مواد غذائية

