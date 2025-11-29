كتب- محمود الشوربجي:

كلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات، بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم حكمها في 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن كانت قد مدّت أجل النطق بالحكم في الجلسة الماضية.

وخلال الجلسة السابقة، قررت المحكمة إحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها، وعدم قبول 14 طعنًا، مع الإبقاء على 187 طعنًا للفصل فيها بجلسة اليوم، وذلك بعد جلسة مطوّلة استعرضت خلالها الدائرة المختصة مذكرات الدفاع، وتقارير هيئة مفوضي الدولة، وكافة المستندات المقدمة.