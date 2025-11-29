إعلان

دهس وضرب في خناقة طلاب.. الحكم على ملاكم الشيخ زايد اليوم

كتب : صابر المحلاوي

02:00 ص 29/11/2025

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر محكمة الجنح بالجيزة، حكمها على "ملاكم" متهم بالمشاركة في الاعتداء على أسرة أمام نادي شهير بأكتوبر.

كان أحال المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر "ملاكم" متهم بالمشاركة في الاعتداء على أسرة أمام نادي شهير إلى محكمة الجنح.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد للمتهم تهمة الضرب للمجني عليه ما تسبب في إصابته بعدة إصابات بالوجه.

يأتي ذلك بعدما نسخت النيابة صورة من التحقيقات في قضية دهس رجل أعمال لطالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد حيث قررت إحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بينما أحيل نجله إلى محكمة الجنح بتهمة الضرب.

وأنهت النيابة التحقيقات التي احتوت على تفريغ كاميرات المراقبة للحظة دهس المتهم للمجني عليهم ما تسبب في إصابتهم بعدة إصابات مختلفة بين كسور وجروح متفرقة.

