احتفالًا بزفاف.. شابان يقفان على "توك توك" بسلاح أبيض والداخلية تتدخل

كتب : علاء عمران

01:41 م 26/11/2025

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين بالوقوف على مركبة "توك توك" أثناء سيرها في الطريق، وخروج قائدها حاملاً سلاحًا أبيض، مما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر في محافظة الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه بالفحص، تم تحديد وضبط مركبة "التوك توك" والشخصين الظاهرين في الفيديو، وهما عاطلان أحدهما له معلومات جنائية، ومقيمان بالإسكندرية، بالإضافة إلى السلاح الأبيض الذي كان بحوزة أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بتنفيذ الواقعة على النحو المشار إليه، احتفالاً بحفل زفاف أحد أصدقائهما.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها ومستقله.

