"عبير" تطلب خلع زوجها بعد 11 يومًا.. "خدعني وطلع متجوز"

لم تتوقع "عبير. س"، البالغة من العمر 25 عامًا، أن تتحول أيامها الأولى في عش الزوجية إلى صدمة قاسية قلبت حياتها رأسًا على عقب، ودفعتها إلى رفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وذلك بعد مرور 11 يومًا فقط على الزواج، وقد بررت دعواها بأن زوجها أخفى عنها سرًا خطيرًا يتعلق بزواجه الأول من ابنة عمته التي لا تُنجب، وأنه تزوجها هي فقط لينجب طفلًا دون علمها أو موافقتها.

تقول "عبير" في حديثها لـ"مصراوي" إنها تعرفت على زوجها عن طريق أحد الأقارب، وقد بدا لها رجلًا ملتزمًا محترمًا، حريصًا على الظهور في صورة الزوج المثالي الباحث عن الاستقرار، وبعد فترة قصيرة من الخطوبة استعجل إتمام الزواج، مبررًا لأهلها أن ظروف عمله لا تسمح بتأجيله.

وتضيف أنها لم تشك لحظة في نواياه، خاصة بعدما أبدى محبة واهتمامًا في بداية العلاقة، ما جعلها توافق على الزواج بثقة كاملة، لكن ما إن تزوجا، حتى لاحظت تغيّرًا واضحًا عليه؛ فقد بدأ يقضي معظم وقته خارج المنزل متعللًا بأسباب واهية.

وتروي "عبير" أنها اكتشفت الحقيقة عن طريق الصدفة، حين تلقّى هاتفه رسالة من سيدة تطالبه بالعودة إلى المنزل، وبعد البحث تبيّن أنها زوجته الأولى وابنة عمته، المتزوج منها منذ سنوات، والتي أخفاها عنها تمامًا.

وتتابع: "عندما واجهته بالحقيقة لم يُنكر، بل قال ببرود إنه تزوجني فقط لينجب طفلًا، وإن الأمر لا يستحق كل هذا الغضب، وإن علي تقبل الوضع".

وأضافت في دعواها أنها شعرت بأنها وقعت ضحية خداع متعمد، بعدما استغل رغبتها في الزواج ليحقق هدفه على حساب حقها في الاختيار وكرامتها.

وتوضح الزوجة أن زوجها، بعد المواجهة، أصبح يعاملها بجفاء وتهديد، مؤكدًا لها أن الانفصال غير وارد، وأن عليها التأقلم لأن "الإنجاب هو السبب الحقيقي للزواج".

وتقول إنها لم تتحمل الإهانة والقسوة، خاصة بعدما علمت أنه لم يخبر حتى أسرته بزواجه الثاني إلا بعد إتمامه، ما جعلها تشعر أنها زواج في السر لا شراكة في الحياة.

وتركت "عبير" منزل الزوجية بعد 11 يومًا فقط، بعدما أيقنت أنها لا تستطيع الاستمرار مع شخص لم يحترمها منذ البداية.

وبعد أشهر من مغادرتها المنزل تقدمت إلى محكمة الأسرة طالبة خلع زوجها، مؤكدة أنها فقدت الشعور بالأمان والثقة، وأن زواجًا يبدأ بالكذب لا يمكن أن يستمر.

وتختتم "عبير" دعواها بقولها: "خدعني وتزوجني فقط لأُنجب له". وقد حملت الدعوى رقم 537 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن دون صدور حكم.

