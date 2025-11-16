تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية داعش زايد لجلسة 18 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام لتنظيم اعش في القضية رقم 4881 لسنة 2024، جنايات زايد، لجلسة 18 يناير المقبل للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

ووجه للمتهم الأول تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب.

اقرأ أيضًا:

مواجهة بين دفاع متهمين في قضية المخدرات الكبرى والشاهد الثاني خلال الجلسة