تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية داعش أكتوبر لـ17 ديسمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر اليوم تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر والمعروفة بخلية داعش أكتوبر، لجلسة 17 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

يأتي التأجيل بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهمين، وعقب صدور الحكم استأنفت النيابة على القرار.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.

كما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى السادس تهم الانضمام للجماعة المشار إليها مع علمهم بأغراضها، ووجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب.