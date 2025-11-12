نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على أحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الإدعاء باستهداف الأجهزة الأمنية لمواطنين - دون وجه حق - مما أسفر عن مصرعهم بمحافظة أسوان.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكورين من العناصر الجنائية الخطرة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات (مخدرات – قتل - سرقة بالإكراه – سلاح نارى). حيث تم استهدافهم وفقًا لإجراءات مقننة لاتجارهم بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وهروبهم من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

وأوضح المصدر أم المتهمين بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعهم، وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية والطلقات مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ونشر بيانات بتلك الوقائع على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية آنذاك.

وتأتى استمرارية الجماعة الإرهابية فى اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى ادعاءات العناصر الإجرامية التى تشكل خطراً على المجتمع ضمن محاولاتها اليائسة لإثارة البلبة.