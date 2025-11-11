كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن الواقعة حدثت اليوم 11 نوفمبر، حيث تلقى مركز شرطة إسنا بلاغًا بحدوث مشاجرة خارج الحرم الأمني لإحدى اللجان الانتخابية بين طرفين؛ الأول يضم 5 أشخاص من أنصار أحد المرشحين – أحدهم مصاب بكدمات – والطرف الثاني يضم 5 آخرين من أنصار مرشح منافس، وأصيب أحدهم أيضًا بكدمات.

وكشفت التحريات أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين الجانبين، تطورت إلى تبادل الاعتداء بالعصي الخشبية، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في الحال، وبحوزتهم العصي المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

