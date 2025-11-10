إعلان

خوف ورعب في المنطقة الصناعية.. 19 مصابا بينهم 5 شرطيين بأكتوبر

كتب : محمد شعبان

09:32 م 10/11/2025

موقع الحريق

ارتفع عدد مصابي حريق مصنع مواد غذائية في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، إلى 19 مصابا بينهم 5 أمناء شرطة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من مصنع بالقطعة رقم 56 بمنطقة المخازن بالقرب من الكوبري.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمصانع المجاورة، وسط حالة من الذعر بين العاملين بالمنطقة.

تبين بالفحص اندلاع النيران داخل المصنع المقام على مساحة 500 متر، والمكوّن من 3 طوابق، أحدها دور أرضي، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا - بينهم 5 أمناء شرطة - بحالات اختناق وحروق، نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تواصل فرق الإطفاء جهودها في السيطرة على الحريق قبل تنفيذ عملية التبريد، مع فرض كردون أمني بمحيط المصنع لمنع امتداد ألسنة اللهب، فيما تباشر الجهات الأمنية والفنية التحقيق في أسباب اندلاع النيران، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية أو إهمال وراء الحادث.

حريق حريق مصنع مصنع مواد غذائية الجيزة أكتوبر أمين شرطة اختناق حروق

