دفاع شقيق "سارة خليفة": موكلي يعاني من حالة صحية سيئة بسبب أمراض قلبية



استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لطلبات دفاع المتهم السادس "محمد خليفة" في قضية اتهام "سارة خليفة" و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.



وطلب دفاع شقيق المنتجة سارة خليفة عرض موكله على لجنة طبية من أطباء الطب الشرعي، كونه يعاني من حالة صحية سيئة بسبب إصابته بأمراض قلبية.



كما تمسك الدفاع بباقي طلباته في الجلسة السابقة، ومنها استعلام ضابط التحريات عن كيفية ومتى علم موكله من المتهم الأول بتصنيع المواد المخدرة.



وكانت تحقيقات النيابة العامة - حصل "مصراوي" على نسخة منها - كشفت عن علاقة المنتجة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي.



وأقرت المتهمة "سارة خليفة" في تحقيقات النيابة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أنها تعرفت على أحد مؤسسي التشكيل العصابي أثناء حضوره لعيادة التجميل الخاصة بها لحقن "حقنة نضارة في الوجه".



وتابعت: "المتهم الخامس قالي إن عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وظاهر أنه شخص طبيعي جدًا وبيخرج وبيسهر، وبعد 3 شهور قالي أنا معجب بيكي وارتبطنا، وكان بيجبلي هدايا، وبعد حوالي 7 شهور حسيت إنه ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عن الولد ده شكله بلطجي".



وأضافت أن المتهم رفض إنهاء العلاقة بينهما وظل يلاحقها بعد خطوبتها، مما دفعها للإبلاغ عنه، وغادرت مصر بسبب ملاحقته وعادت بعد حبسه.



وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.



