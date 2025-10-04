استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، لطلبات دفاع المتهم الخامس في قضية "سارة خليفة" و27 آخرين المتهمين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وطالب الدفاع من المحكمة عرض موكله على لجنة طبية من أطباء الطب الشرعي، يكون من بينهم أطباء صدر، لبيان حالته الصحية، نظرًا لمعاناته من أمراض مزمنة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة - حصل "مصراوي" على نسخة منها - كشفت عن علاقة المنتجة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي.

وأقرت المتهمة "سارة خليفة" في تحقيقات النيابة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، بأنها تعرفت على أحد مؤسسي التشكيل العصابي أثناء حضوره لعيادة التجميل الخاصة بها لحقن "حقنة نضارة الوجه".

وتابعت: "المتهم الخامس قالي إن عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وظاهر أنه شخص طبيعي جدًا وبيخرج وبيسهر، وبعد 3 شهور قالي إنه معجب بيا وارتبطنا، وكان بيجبلي هدايا، وبعد حوالي 7 شهور بدأت أحس إنه ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عنه شكله بلطجي".

وأضافت أن المتهم رفض إنهاء العلاقة بينهما وظل يلاحقها بعد خطوبتها، مما دفعها للإبلاغ عنه، وغادرت مصر بسبب ملاحقته وعادت بعد حبسه.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

