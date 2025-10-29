إعلان

هل تغلق المرور الطرق حول المتحف المصري الكبير يوم الافتتاح؟

كتب : محمد شعبان

08:09 م 29/10/2025

المتحف المصري الكبير

وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق أو تحويل الحركة المرورية بعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير السبت المقبل، كشف مصدر مطلع بالإدارة العامة لمرور الجيزة حقيقة ما يتم تداوله.

وأكد المصدر عدم صدور أي قرارات أو تعليمات حتى الآن بشأن تنفيذ تحويلات أو إغلاق طرق بالتزامن مع الافتتاح، مشيرًا إلى أن كافة المحاور والطرق المحيطة بالمتحف تعمل بكفاءة، وقادرة على استيعاب الحركة المرورية المتوقعة خلال فعاليات الحدث.

وأضاف المصدر أن الفرق الميدانية بالإدارة العامة للمرور متواجدة على مدار الساعة لمتابعة الحالة المرورية والتعامل الفوري مع أي كثافات قد تطرأ، لافتًا إلى استعداد الإدارة لتنفيذ أي توجيهات رسمية -حال صدورها- بشأن تحويلات أو إغلاق جزئي لبعض الطرق المحيطة بموقع الافتتاح.

