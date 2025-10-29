هل تغلق المرور الطرق حول المتحف المصري الكبير يوم الافتتاح؟

وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق أو تحويل الحركة المرورية بعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير السبت المقبل، كشف مصدر مطلع بالإدارة العامة لمرور الجيزة حقيقة ما يتم تداوله.

وأكد المصدر عدم صدور أي قرارات أو تعليمات حتى الآن بشأن تنفيذ تحويلات أو إغلاق طرق بالتزامن مع الافتتاح، مشيرًا إلى أن كافة المحاور والطرق المحيطة بالمتحف تعمل بكفاءة، وقادرة على استيعاب الحركة المرورية المتوقعة خلال فعاليات الحدث.

وأضاف المصدر أن الفرق الميدانية بالإدارة العامة للمرور متواجدة على مدار الساعة لمتابعة الحالة المرورية والتعامل الفوري مع أي كثافات قد تطرأ، لافتًا إلى استعداد الإدارة لتنفيذ أي توجيهات رسمية -حال صدورها- بشأن تحويلات أو إغلاق جزئي لبعض الطرق المحيطة بموقع الافتتاح.