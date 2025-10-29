انقلاب شاحنة وفرار قرود عدوانية بولاية مسيسيبي الأمريكية



وكالات



أعلنت السلطات الأمريكية، أن مجموعة من القرود كانت تنقل على طريق سريع في ولاية مسيسيبي فرت من الشاحنة التي كانت تقلها بعد أن انقلبت.

وذكرت إدارة شرطة مقاطعة جاسبر، أن جميع القرود الهاربة قتلت باستثناء واحد فقط، محذرة من أن هذه القرود عدوانية.

ولم يتضح بعد عدد القرود التي كانت في الشاحنة في الأصل أو عدد القتلى منها، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

كانت الشاحنة تنقل قرود المكاك الريسوسي التي يبلغ وزن الواحد منها عادة نحو 7.7 كيلوجرامات، وتعد من أكثر الحيوانات استخداما في الأبحاث الطبية حول العالم.

ولم يعرف بعد من كان ينقل هذه القرود أو الوجهة التي كان يُفترض إرسالها إليها.

وأظهرت مقاطع فيديو قرودا تزحف بين الأعشاب الطويلة على جانب الطريق السريع رقم 59 شمال مدينة هايدلبرج بولاية مسيسيبي، بينما ظهرت صناديق خشبية تحمل عبارة "حيوانات حية" وقد تحطمت وتناثرت في المكان.

وقالت إدارة الشرطة في البداية، إن القرود كانت تحمل أمراضا، من بينها الهربس، إلا أن جامعة تولين ذكرت في بيان أن القرود "غير مُعدية"، ولم يقدم مسؤولو إنفاذ القانون رداً فورياً على طلب التوضيح.

وأضافت جامعة تولين، أنها تعمل بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، مشيرة إلى أن هيئة الحياة البرية ومصايد الأسماك في مسيسيبي تتواجد أيضاً في موقع الحادث، وفقا لسكاي نيوز.