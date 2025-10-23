ضبط سائق سيارة نصف نقل اصطدم بسيارة وهرب بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالاصطدام بسيارة أخرى وإحداث تلفيات بها ولاذ بالفرار حال سيره بأحد الطرق السريعة بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية الترخيص" وقائدها ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

