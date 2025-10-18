الجنايات تؤجل محاكمة 11 متهمًا في قضية "داعش الهرم" لـ20 ديسمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 33779 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش الهرم"، لجلسة 20 ديسمبر؛ لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول خلال الفترة من عام 2021 وحتى 18 مايو 2024، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، فيما ارتكب المتهم الأول ومن الثالث حتى السادس والحادي عشر جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفروا وأمدوا الجماعة الإرهابية بإصدارات إلكترونية تحتوي على ملفات تثقيفية وأمنية، ومعلومات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية ضدها، لاستخدامها في جرائم إرهابية.

كما أعد المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر لرصد وتنفيذ عمليات إرهابية، شملت محال لبيع المصوغات الذهبية في مناطق مدينة نصر والمرج والدقي والفيوم، بالإضافة إلى كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان في مركز الأقصر، وأفراد الشرطة المكلفين بتأمينها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعًا تلقوا تدريبات على استخدام وصنع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وتعلموا وسائل تأمين الاتصالات الإلكترونية، وطرق اختراق خوادم تخزين البيانات عبر الإنترنت، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، فضلًا عن استخدامهم تطبيق "تليجرام" في تبادل التكليفات وترويج أفكار تنظيم داعش.