كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز محاكمة الراقصة ليندا، المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي"، في اتهامها بنشر الفسق والفجور، لجلسة 29 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.

ووصلت المتهمة إلى مقر المحكمة الاقتصادية لحضور أولى جلسات محاكمتها، في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى خادش ومخلّ بالآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة 15 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة “ليندا”، الشهيرة في منطقة الساحل الشمالي، على خلفية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبث محتوى خادش للحياء العام.

وأحالت جهات التحقيق بالقاهرة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد أن وجهت إليها اتهامات بنشر مقاطع فيديو وصور تتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة بثّت محتوى يتعارض مع القيم الأسرية والمجتمعية ويحرض على الفسق والفجور، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب قد ألقت القبض على المتهمة، عقب تداول مقاطع مصوّرة لها تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام وتعديًا على قيم المجتمع.

وكشفت التحريات أن المتهمة تعمدت إثارة الغرائز من خلال الرقص بملابس فاضحة، وبثّ مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وأرباح مالية.

