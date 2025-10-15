قرار قضائي بشأن البلوجر أوتاكا في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء

كتب - أحمد عادل:

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة البلوجر محمد أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبدالرازق، في اتهامه بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة مقبلة للمرافعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر "أوتاكا" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق المختصة قد قررت التحفظ على أموال "التيك توكر" أوتاكا، بعد اتهامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من نشر محتوى خادش للحياء العام.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول الواقعة في وقت سابق، جاء فيه: "تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى (أوتاكا)، لاتهامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع".

