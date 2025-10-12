ضبط مرتكبي واقعة سرقة دراجة نارية لعامل توصيل ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان أثناء سرقة دراجة نارية خاصة بعامل توصيل طلبات بمحافظة بني سويف.

بالفحص، تبين أنه سبق لقسم شرطة بني سويف أن تلقى بلاغًا من عامل توصيل طلبات – مقيم بدائرة القسم – باكتشافه سرقة دراجته النارية.

بتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنهم ثلاثة أشخاص – مقيمون بمحافظة الفيوم، وذلك حال استقلالهم دراجة نارية قيادة أحدهم.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المبلغ بسرقتها، والتي تم ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.