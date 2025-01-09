ضبط 33 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة بمختلف المحافظات

كتب - سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 33,154 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، في إطار حملاتها المستمرة لتحقيق الانضباط.

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور، في إطار حملاتها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق القانون، عن ضبط 33,154 مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة.

أبرز المخالفات:

554 مخالفة للسير بدون تراخيص.

15 مخالفة خاصة بالدراجات النارية.

22,613 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة.

11 مخالفة لمواقف عشوائية.

803 مخالفات للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

2 مخالفة لشروط التراخيص.

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت مواصلة حملاتها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق.