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ضبط 5 شركات وهمية بزعم تنظيم رحلات دينية

11:31 ص الأربعاء 08 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 5 شركات ومكتب يعملون في مجال السياحة بدون ترخيص.

وأكدت التحريات قيام هذه الكيانات غير المرخصة بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، مدعية تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

واستغل القائمون على هذه الشركات مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتهم الوهمية، بينما عُثر داخل مقارها على وثائق متعددة، منها صور جوازات سفر وتأشيرات وإيصالات استلام نقدية وأوراق دعاية. تم ضبط المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وزارة الداخلية تنظيم رحلات دينية ضبط شركات وهمية
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