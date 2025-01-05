استمرار حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بالقاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات.

كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قيام المتهم الذي لديه سجل جنائي، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات.

وأظهرت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر شراء عقارات وسيارات، لإعطائها مظهرًا قانونيًا وإظهارها كناتج لأنشطة مشروعة.

قدرت قيمة الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.