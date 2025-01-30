اندلاع حريق في مطعم مشويات شهير بالمقطم

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في مطعم مشويات شهير بالمقطم مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع 11.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مطعم الحاتي أسفل العقار رقم 11 وسط جهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة مصدر الحريق وعدم وجود خسائر في الأرواح.