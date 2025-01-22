بمشاركة الرئيس السيسي.. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة الـ73

كتب- علاء عمران:

تحتفل وزارة الداخلية، داخل أكاديمية الشرطة، بعيد الشرطة الـ73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سلسلة من الأغاني والمسرحيات الوطنية في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ73، لتُبرز مراحل النضال الوطني منذ القدم، وصولًا إلى معركة الإسماعيلية وملحمة التصدي للاحتلال الإنجليزي.

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات أغنية بعنوان "فدا مصر" ضمن الاحتفالات بعيد الشرطة الذكرى الـ73.

وتحرص وزارة الداخلية في عيدها كل عام على مشاركة المواطنين احتفالاتها بذكرى ملحمة الإسماعيلية، تأكيدًا على أن الشعب المصري كيان واحد ونسيج مترابط بكافة طوائفه وأطيافه وقطاعاته. وفي ذكرى 25 يناير من كل عام، دأبت وزارة الداخلية على تقديم عدد من الهدايا للمواطنين بالتزامن مع هذه الذكرى.

كما تنظم أجهزة وزارة الداخلية عدة فعاليات في الشوارع والميادين ضمن احتفالات عيد الشرطة، ومنها تجوُّل أتوبيس مكشوف لتوزيع الهدايا على المواطنين، وتزيين الأتوبيسات المكشوفة بالأعلام المصرية مع شعارات الشرطة المصرية في عيدها، وتشغيل الأغاني الوطنية. ويقوم الضباط في الشوارع والميادين بتوزيع الهدايا والورود والشوكولاتة على قائدي المركبات والمواطنين.