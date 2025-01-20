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بمناسبة بعيدها الـ73.. الداخلية تفتح العيادات الطبية للكشف على المواطنين

02:25 م الإثنين 20 يناير 2025

مستشفى الشرطة بالعجوزة

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كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية فتح العيادات الطبية بمستشفيات الشرطة (العجوزة، الإسكندرية، أسيوط، طنطا) من يوم السبت الموافق 25 يناير حتى الجمعة الموافق 31 يناير 2025 لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73. وذلك خلال الفترة المسائية بداية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، ومشاركة المواطنين في الاحتفال بعيدها الـ73.

وزارة الداخلية مستشفيات الشرطة عيد الشرطة
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