غلق 145 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 145 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 145 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.