محاولة انتحار داخل شقة بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

شرعت فتاة في التخلص من حياتها داخل شقة بالحي العاشر نطاف مدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم ثاني أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود محاولة انتحار بالمجاورة الثانية.

التحريات الأولية بينت أن فتاة تعاني من أزمة نفسية حاولت التخلص من حياتها داخل المنزل وتم إنقاذها في اللحظات الأخيرة ونقلها إلى المستشفى، واستعلم رئيس المباحث عن حالة المصابة لسماع أقوالها والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.