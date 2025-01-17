ضبط تشكيل عصابي لسرقة الحقائب والهواتف في المعادي

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقة متنوعة.

أسفرت التحقيقات عن ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين في دائرة قسم شرطة المعادي، متهمين بسرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف". كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في السرقات وفرد خرطوش. اعترف المتهمان بارتكاب 4 وقائع سرقة.

كما تم ضبط شخص آخر في دائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص في سرقة بطاريات السيارات، وأقر بارتكاب عدة سرقات. تم ضبط جميع البطاريات المسروقة.

وفي دائرة قسم شرطة مصر القديمة، تم ضبط عاطل متخصص في سرقة الدراجات النارية، واعترف بارتكاب عدة سرقات، وتم ضبط الدراجات المسروقة. كما تم ضبط 3 متهمين في المعادي لتعديهم بالضرب على شخصين أجنبيين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين.