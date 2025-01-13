"عدنان" يطلب تطليق زوجته.. "دخلت بالعربية في سور مستشفى"

كتبت-فاطمة عادل:

تقدم"عدنان. ع"، 30 سنة، صاحب محلات لبيع العطور، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها تطليق زوجته، مبرراً طلبه: "رفضت خروجها وسبتها ونمت.. بس لقتها خرجت بالعربية ودخلت في سور مستشفى".

يروي الزوج تفاصيل زواجه من "جنة. م"، 26 سنة، ربة منزل، قائلاً: قامت زوجتي بحادث عندما قررت أخذ سيارتي في محاولة للقيادة رغم افتقارها للخبرة الكافية، ما أدى إلى اصطدامها بأحد الأسوار.

وبحسب الزوج، فإن الحادث لم يكن مجرد صدفة، بل نتيجة "عناد الزوجة بعد رفضه خروجها من المنزل"،حيث أوضح قائلًا: "مراتي مبتعرفش تسوق، لكن كانت مُصرة إنها تثبت عكس كلامي، وأخذت العربية من ورايا وده اللي حصل بعد نومي".

وأضاف الزوج أن الخلاف بدأ بسبب رغبة الزوجة في تعلم القيادة دون الالتزام بنصائحه أو اتباع تعليمات مختص، مشيرًا إلى أن "عنادها" كان السبب الرئيسي في وقوع هذا الحادث، الذي لحسن الحظ لم يسفر عن أي إصابات، و اقتصر الضرر على السيارة وسور المستشفى فقط.

تابع: "لم تقتنع زوجتي بغلطتها بل ظلت على رأيها في تعليم القيادة بدون مدرسة قيادة"، ورفضت نصيحتي حتى أنها تركت المنزل وفرت هاربة لبيت أهلها.

اختتم: لجأت بعد خروجها بـ3 أشهر لمحكمة الأسرة بعد رفضها الطلاق ورفعت دعوى تطليق للضرر منها حملت رقم 503 لسنة 2024، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.