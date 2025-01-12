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عامل يعرض قطعًا أثرية للبيع على فيسبوك.. والداخلية تتحرك

02:06 م الأحد 12 يناير 2025

تعبيرية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بعد تلقي معلومات وتحريات من قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفيد بقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحديده وضبطه، حيث تبين أنه عامل يقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين لتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ضبط شخص وزارة الداخلية بيع قطعة اثرية
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