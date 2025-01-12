إصابة شخص بطعنات في مشاجرة بالبساتين

كتب - محمد شعبان:

شهدت عزبة خير الله بالبساتين مشاجرة بين شخصين شرع أحدهما في قتل الثاني مسددا له طعنات متفرقة بالجسم.

مأمور القسم تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بشارع النجاح.

التحريات الأولية بينت نشوب مشادة كلامية بين اثنين تطورت إلى مشاجرة أشهر على إثرها أحدهما سلاحا أبيض واعتدى به على الآخر.

لاذ المتهم بالفرار تاركا الضحية ينزف دما على الأرض وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني للعلاج.

ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم.