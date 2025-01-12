إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها ومحمد أوتاكا بعد التصالح

كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق، ووالدها، والبلوجر "محمد أوتاكا" بعد الاستماع إلى أقوالهم في الاتهامات المتبادلة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باحتجاز شاب داخل شقة سكنية في أحد المجمعات الشهيرة بالقاهرة الجديدة. وبالانتقال والفحص، تبيّن وجود هدير عبد الرازق ووالدها والشاب المُبلِّغ داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

ووفقاً للتحريات، ادّعت البلوجر هدير عبد الرازق أن الشاب قام بتصويرها في أوضاع مخلة دون علمها، وهددها بنشر تلك الفيديوهات الخادشة عبر الإنترنت، وتحديداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، نفى الشاب التهم الموجهة إليه، مؤكداً وجود علاقة تربطه بها منذ فترة.

ومن المقرر أن تفصل محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية في استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها لمدة سنة في جلسة 4 فبراير المقبل.

كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة وكفالة 5000 جنيه لوقف التنفيذ، وذلك بعد إدانتها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم الأسرة، ونشر الفسق والفجور.